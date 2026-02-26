Io sono Farah cambia di programmazione: la novità per marzo 2026

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Io sono Farah è tra le serie tv più amate dal pubblico italiano. Ogni giorno le vicende con protagonista l’attrice Demet Ozdemir collezionano quasi 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Proprio la dizi turca subirà un nuovo cambio di programmazione per il mese di marzo 2026. In particolare, la storia di Tahir e della dottoressa iraniana non andrà in onda domenica 1 marzo e nemmeno martedì 3 marzo in prima serata. Mediaset ha deciso di mandare in onda la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Inter e Como in programma il 3 marzo. Resta, invece, confermato l’appuntamento con Io sono Faran previsto per venerdì 6 marzo in prima serata e tutti i giorni nel daytime pomeridiano di Canale 5.

Io sono Farah non raddoppia in prima serata

La serie tv con Demet Ozdemir non raddoppierà gli appuntamenti in prima serata nella settimana prevista dall’1 al 7 marzo per fare posto al ritorno di Chi vuol essere milionario e la semifinale di Coppa Italia. Le anticipazioni di Io sono Faran riguardanti le prossime punte raccontano che la protagonista, Kerim e Kerim torneranno a casa mentre Orhan e Behnam uniranno le forze ed incaricheranno Mehmet di scoprire chi ha ucciso Ali Galip. Orhan costringerà poi la protagonista a prestare servizio come medico della sua fondazione usando come copertura il lavoro in ospedale. Tahir sarà coinvolto nell’evasione di Ilyas. Mehmet giocherà su due fronti per smascherare il padre adottivo.