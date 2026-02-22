Io sono Farah, arriva una maxi puntata su Canale 5: ecco quando e perché

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Io sono Farah continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La serie tv va in onda ogni giorno sui teleschermi di Canale 5 dove ottiene quasi sempre 2 milioni di telespettatori per uno share superiore al 16%. In queste ore, le vicende con protagonista l’attrice Demet Ozdemir sono finite al centro di un cambio di programmazione che siamo sicuri farà felici i fans. In particolare, Mediaset ha deciso di mandare in onda una maxi puntata di Io sono Farah. L’appuntamento in programma martedì 24 febbraio andrà in onda dalle ore 22:00 per concludersi alle 01:05 quando prenderà la linea il TG5 della notte. Mediaset ha deciso di puntate sulla serie tv turca per sfidare la prima serata del Festival di Sanremo, che vedrà la conduzione di Carlo Conti con Laura Pausini.

Io sono Farah in onda dalle 22:00 alle 01:05 martedì 24 febbraio

Secondo quanto trapelato in rete, Io sono Farah andrà in onda con una maxi puntata martedì 24 febbraio. L’appuntamento serale andrà in onda dalle 22:00 fino alle 01:05 e non più alle 00:10 come succedeva di solito. Le anticipazioni della serie tv rivelano che Behnam riuscirà a localizzare il nascondiglio di Farah e raggiungerla. L’uomo sarà all’oscuro che la donna ha ideato un piano per attirarlo in quella casa ed incastrarlo per il tentato omicidio ai danni di suo zio Mahmud.