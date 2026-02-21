Io sono Farah con Demet Ozdemir raddoppia su Canale 5: ecco quando e perché

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Io sono Farah è tra le serie tv che stanno tenendo alta l’attenzione del pubblico italiano. La dizi turca con protagonista Demet Ozdemir tiene incollati ogni giorno quasi 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. In queste ore, le vicende con la dottoressa iraniana e di suo figlio Kerim sono finite al centro di un nuovo cambio di programmazione che farà felici i fans. In particolare, Io sono Farahr raddoppierà la sua messa in onda sulla rete ammiraglia Mediaset. La serie tv made in Turchia andrà in onda domenica 22 febbraio, andandosi a scontrare con la Cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpiadi Milano – Cortina 2026 e martedì 24 febbraio quando su Rai 1 andrà in onda la prima serata del Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti.

Io sono Farah anticipazioni puntata 21 febbraio

La serie tv con Demet Ozdemir avrà il difficile compito di sfidare i Giochi Olimpici ed il Festival Sanremo 2026 nei prossimi giorni. Le anticipazioni di Io sono Farah riguardanti la puntata trasmessa il 21 febbraio rivelano che Tahir riuscirà a scappare dalla prigione iraniana, liberando anche il bambino che tenevano in ostaggio. Farah apparirà intenzionata a scoprire dove sia tenuto Tahir e per questo minaccerà Rahsan di mostrare a Behnam il video di lei e Akbar. Intanto la protagonista si recherà a trovare Gonul e Bade. Le tre donne organizzeranno un piano per recuperare il video che le incastra della morte di Ali Galip. Infine Mehmet si metterà sulle tracce di Orhan, sicuro che sia un infiltrato della polizia.