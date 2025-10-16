[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Intrieri (AeroItalia): “Da novembre inizia la nostra avventura a Foggia”

Da Novembre inizia la nostra avventura a Foggia, i nostri Embraer collegheranno la Capitanata con Milano e Torino. Grazie ai miei vecchi amici di ADP con cui è un piacere tornare a collaborare. Per noi è un primo passo importante di avvicinamento verso il mercato Pugliese. Speriamo presto di iniziare ad operare anche da Bari e Brindisi.

Lo ha scritto su Facebook Gaetano Francesco Intrieri, ad di AeroItalia.

