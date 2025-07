Innocence cambia di programmazione su Canale 5: la novità per i fan della serie tv

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Innocence è tra le serie tv che stanno avendo maggiore successo in Italia. Debuttata nelle settimane scorse, le vicende di Bahar e Ilker hanno tenuti incollati quasi 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Nel corso delle ultime ore, però, Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione per quanto riguarda la dizi turca. Secondo quanto riportato da Blasting News, le puntate di Innocence in onda il 26 e 27 luglio cambieranno orario. Infatti la serie tv non andrà più in onda a partire dalle ore 14:50 ma bensì alle 17:50 per fare da traino a Sarabanda, il game show condotto da Enrico Papi che è sbarcato nella fascia preserale di Canale 5 con un discreto successo di ascolti.

Innocence anticipazioni puntata domani 26 luglio

A partire dal 26 luglio, Innocence non andrà più in onda alle 14:50 ma bensì alle 17:50 prima dell’appuntamento con Sarabanda condotto da Enrico Papi. Ma cosa succederà nella nuova puntata della serie tv in programma domani in prima visione sui teleschermi di Canale 5? Le anticipazioni raccontano che Hale cercherà di convincere Irem a sposare Ilker per riabilitare la sua figura agli occhi della Turchia. Nonostante Harum provi in tutti i modi a sabotare l’unione, il matrimonio tra i due personaggi avrà luogo. Harum non prenderà bene la decisione, tanto da cercare un modo per annullare le nozze. Ma sua figlia Irem difenderà la sua scelta, dichiarando che molto presto si trasferirà a vivere a casa dei suoceri. Anche Bahar rimarrà molto scossa dalla notizia delle nozze tra i due giovani. La donna accuserà dei sensi di colpa per non essere riuscita a proteggere sua figlia.