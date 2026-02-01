Influencer filma la salma del 18enne investito a Roma

Un tragico incidente stradale ha scosso Roma nella serata di ieri, ma la vicenda ha assunto contorni ancora più dolorosi a causa del comportamento di un influencer. Giuseppe Basili, noto sui social co...

Un tragico incidente stradale ha scosso Roma nella serata di ieri, ma la vicenda ha assunto contorni ancora più dolorosi a causa del comportamento di un influencer. Giuseppe Basili, noto sui social come "Ottavo Re di Roma" con oltre 100mila follower, ha filmato la scena dell'incidente mortale scatenando un'ondata di indignazione.

La dinamica dell'incidente

Il giovane 18enne è stato investito e ucciso in via Filippo Fiorentini, zona Tiburtina, mentre attraversava la strada. Alla guida della Smart che lo ha travolto c'era un uomo di 32 anni, sottoposto a test per alcol e droghe. I soccorsi sono stati immediati ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. La tragedia si è consumata in pochi istanti, come purtroppo accade sempre più spesso sulle strade italiane, dove gli incidenti mortali continuano a mietere vittime giovani.

Il video che indigna il web

L'influencer si è presentato sul luogo dell'incidente e ha iniziato una diretta social pronunciando frasi che hanno scatenato la polemica. "Inquadra, c'è una salma ma da lontano per rispetto", si sente dire nel video. E ancora: "Sono nel posto giusto al momento giusto". Le parole hanno provocato reazioni durissime sui social network, con migliaia di utenti che hanno definito il comportamento "sciacallaggio". La vicenda è stata documentata anche dalle principali testate nazionali.

Il cordoglio e le indagini

La polizia locale è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. L'automobilista si è fermato a prestare soccorso, collaborando con gli inquirenti. La comunità del quartiere Tiburtino è sotto shock per la perdita di un ragazzo che aveva appena raggiunto la maggiore età.