Influencer con il reddito di cittadinanza, la Gdf ferma tre evasori

Per lo Stato risultava disoccupato e, alla luce del suo status, avrebbe intascato 16mila euro percependo il Reddito di cittadinanza.

In realtà guadagnava in nero una somma di circa 150mila euro, ricevendo ricariche Postepay anche dall’estero. Per questo un’influencer napoletana, assieme a due “colleghi” di Roma e Ravenna, è stata accusata dalla guardia di finanza di avere evaso complessivamente circa 400mila euro.

La 26enne è stata segnalata all’Inps, che ora dovrà procedere alla revoca del beneficio e al recupero delle somme erogate