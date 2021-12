Incontro all’Ase sull’efficienza del servizio offerto e contenimento della spesa

Efficienza del servizio offerto e contenimento della spesa. Sono stati i due punti cardine dell’incontro tenutosi presso la sede di ASE Manfredonia voluto dall’Amministrazione comunale al quale hanno preso parte Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia , l’Assessore alla Transizione Ecologica Giuseppe Basta, l’Assessore alle Risorse Finanziarie e Programmazione Antonella Lauriola e l’Assessore al Personale Libero Palumbo.

Sindaco ed Assessori si sono confrontati approfonditamente con l’A.U. Raphael Rossi ed il personale amministrativo ed operativo della società municipalizzata che si occupa dell’igiene e gestione rifiuti.

Il decoro urbano è stato sin da subito una priorità operativa per la nuova Amministrazione comunale e, da operazione straordinaria – con la collaborazione ed il senso civico dei cittadini – deve diventare di routine per garantire la vivibilità dei residenti e la migliore accoglienza possibile per i turisti. All’A.U. di Ase, è stata chiesta l’ottimizzazione del bilancio della società ed una sempre più performante organizzazione del servizio, per consentire all’Amministrazione comunale di razionalizzare i costi della già elevata TARI.

In prospettiva, si lavora per migliorare il servizio ed i risultati della raccolta differenziata (a vantaggio dei cittadini), il funzionamento dei Centri di Raccolta e la valorizzazione del know how dei servizi erogati dall’azienda (rendendola più funzionale e redditizia) da estendere ad altri Comuni dell’Ambito territoriale.

Il settore Risorse Finanziarie e Programmazione, inoltre, riferisce che il Comune di Manfredonia ha erogato agevolazioni Covid per le utenze non domestiche per n.390 utenze pari a circa 70.000 euro. Tali agevolazioni hanno riguardato n. 192 utenze sull’avviso Tari 2021, mentre a n.198 utenze sono state applicate su istanza (in detrazione sull’ultima rata dell’avviso Tari) presentate entro il 15 ottobre 2021.