IN CAPITANATA ARRIVA UNLIMITED HIKING, TRA NATURA, YOGA, MUSICA E FOOD

Tre giorni su Gargano e Tavoliere, con le cuffie wireless, per ritrovare se stessi e riscoprire le proprie radici

FOGGIA – Per la provincia di Foggia è una splendida novità e si lega perfettamente al territorio variegato di Capitanata. Si chiama “Unlimited Hiking: Alla Scoperta delle Radici della Nostra Storia” e consiste in una serie di camminate, un escursionismo accessibile en plein air nella natura, fra prati, laghi, boschi e luoghi di culto, tra Gargano e Tavoliere, che riuniranno centinaia di visitatori, atleti, innamorati della natura, dell’enogastronomia, della musica e dello Yoga.

A differenza del più complesso e faticoso trekking, l’hiking può essere praticato da tutti e non richiede preparazioni fisiche o attrezzature particolari.

“Unlimited Hiking: Alla Scoperta delle Radici della Nostra Storia” prevede un’attività della durata di tre giorni, ognuna di esse dedicata alla visita di specifiche località.

IL PROGRAMMA. Si parte il 16 marzo con un’escursione da Tomaiuolo, piccola contrada incastonata tra le colline del Gargano, a 650 metri di altitudine, per giungere all’Abbazia di Santa Maria di Pulsano, un luogo di interesse archeologico, religioso e naturalistico, grazie ai suoi eremi, che sorgono su un anfratto roccioso sul versante meridionale del Gargano. La camminata si svolge su un percorso immerso nella natura. Ad ogni partecipante saranno fornite cuffie wireless per ascoltare musica rilassante, ma anche le indicazioni di un istruttore qualificato, che abbinerà la passeggiata ad attività di fitness. Giunti sul posto, è previsto un momento dedicato allo Yoga e successivamente un pranzo con food box di prodotti tipici locali a marchio di qualità.

Il 23 marzo ci si sposta sul Lago di Varano, per percorrere con le stesse modalità un sentiero che si snoda lungo la sponda meridionale, tra paesaggi mozzafiato, resti di villaggi rupestri e sorgenti naturali. L’itinerario include una visita alla Grotta di San Michele Arcangelo, una cavità naturale carsica ma soprattutto un antico luogo di culto con leggende legate all’apparizione dell’Arcangelo Michele. La giornata prevede un’escursione in kayak sul lago di Varano e un pranzo con food box di prodotti tipici locali a marchio di qualità.

Il 30 marzo ci si sposta a sud di Foggia per un’escursione nel Bosco del Parco Regionale dell’Incoronata, un cammino, sempre con cuffie wireless e attività di fitness, tra gli alberi vetusti di questa località cara all’imperatore Federico II. Il percorso conduce ai vigneti di Borgo Turrito, dove l’esperienza culmina in una visita alla cantina, in cui gli ospiti possono rilassarsi degustando piatti locali e il tipico vino Nero di Troia. La chiusura dell’evento si terrà sulla via Traina, nella bella Ordona, con tante sorprese culturali ed enogastronomiche.

Iscrizioni su Eventbrite.