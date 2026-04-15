IMU 2026: scadenze, calcolo e novità per il pagamento dell’imposta

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Con l’avvicinarsi delle prime scadenze fiscali del 2026, torna al centro dell’attenzione l’IMU, l’imposta municipale sugli immobili che interessa milioni di contribuenti italiani. Proprio in queste settimane cresce l’interesse su date di pagamento, modalità di calcolo e nuove regole, anche alla luce degli aggiornamenti sulle aliquote comunali e delle modifiche introdotte negli ultimi mesi.

Per evitare errori e sanzioni, è fondamentale conoscere con precisione come funziona l’IMU 2026.

IMU 2026: quando si paga

Anche per il 2026 il calendario resta sostanzialmente invariato. Il pagamento è suddiviso in due rate principali:

acconto entro il 16 giugno 2026

saldo entro il 16 dicembre 2026

È comunque possibile versare l’imposta in un’unica soluzione entro il 16 giugno. L’acconto corrisponde generalmente al 50% dell’imposta dovuta, calcolata con le aliquote dell’anno precedente, mentre il saldo rappresenta il conguaglio sulla base delle aliquote aggiornate.

Da ricordare anche un’altra scadenza importante: la dichiarazione IMU, quando necessaria, deve essere presentata entro il 30 giugno 2026.

Come si calcola l’IMU

Il calcolo dell’IMU si basa su alcuni passaggi fondamentali:

Rendita catastale dell’immobile Rivalutazione del 5% Applicazione di un moltiplicatore (di solito 160 per le abitazioni) Applicazione dell’aliquota stabilita dal Comune

Il risultato ottenuto rappresenta l’imposta annua, che viene poi suddivisa tra acconto e saldo.

È importante sottolineare che le aliquote possono variare da Comune a Comune e devono essere pubblicate entro specifiche scadenze: in caso contrario, si applicano quelle dell’anno precedente.

Chi deve pagare e chi è esente

L’IMU non è dovuta su tutte le abitazioni. In particolare, sono esenti:

le abitazioni principali non di lusso

le relative pertinenze (entro determinati limiti)

Al contrario, l’imposta si applica:

alle seconde case

agli immobili di lusso (categorie A/1, A/8, A/9)

agli immobili diversi dall’abitazione principale

Queste regole restano valide anche nel 2026, salvo eventuali agevolazioni locali o specifiche categorie di contribuenti.

Le novità IMU 2026

Tra gli aspetti più rilevanti per il 2026 c’è il rafforzamento del sistema delle aliquote comunali. I Comuni sono infatti tenuti a trasmettere il prospetto delle aliquote entro il 14 ottobre 2026, con pubblicazione ufficiale entro fine mese.

Inoltre, si registrano:

maggiore uniformità nei criteri di applicazione

possibili agevolazioni per seconde case poco utilizzate

riduzioni per immobili inagibili o situazioni particolari

Alcune misure mirano anche a sostenere specifiche categorie, come i cittadini residenti all’estero, con sistemi di sconto legati alla rendita catastale.

Attenzione alle aliquote comunali

Uno degli elementi più importanti per il contribuente resta il controllo delle delibere comunali. Ogni Comune può infatti stabilire aliquote diverse entro i limiti fissati dalla legge.

Per questo motivo, prima di effettuare il pagamento del saldo, è sempre consigliabile verificare eventuali aggiornamenti per evitare errori nel calcolo finale.

L’IMU 2026 conferma le scadenze tradizionali ma introduce alcune novità che richiedono attenzione, soprattutto per quanto riguarda le aliquote e le agevolazioni. Conoscere le regole e rispettare le tempistiche è essenziale per evitare sanzioni e pagamenti errati.