Grazie alle reti di Salerno e Bevilacqua l’Asd San Marco si aggiudica la vittoria nei playout di Eccellenza girone A contro i padroni di casa del Team Orta Nova, che trovano il gol della bandiera a pochi minuti dal termine.

Finisce così il campionato di Eccellenza Pugliese, girone A, in attesa dello spareggio tra Barletta e Martina per la promozione in Serie D.