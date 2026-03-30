Imbratta Piazza Maestri D’Ascia “Ci fidanziamo?” È ora chi paga?

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MANFREDONIA – Ciò che è accaduto quest’oggi a Manfredonia è imbarazzante un giovane ragazzo innamorato dedica una maxi scritta eseguita con lo spray su Piazza maestri d’ascia, una scritta di dimensioni molto grandi fotografata e pubblicata sul web.

ora chi paga questo danno? Oltre a deturpare l’immagine della città ci saranno anche dei costi per la rimozione a carico della comunità per cosa per una frase d’amore che probabilmente sarebbe stata più utile inviare su WhatsApp piuttosto che scriverla su una piazza.

bisognerebbe forse prendere spunto dal sindaco di Mattinata che una volta individuato il responsabile ha chiesto alla comunità se fosse giusto che i genitori andassero a rimuovere lo scempio fatto giriamo la domanda agli utenti cosa ne pensate in merito?