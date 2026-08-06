Ilary Blasi pronta alle nozze con Bastian Muller: ecco le indiscrezioni sulla location e le date possibili

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Il futuro sentimentale di Ilary Blasi continua a far parlare il web. A pochi giorni dal divorzio ufficiale da Francesco Totti, la conduttrice romana sarebbe pronta a compiere il passo più grande con Bastian Muller, l’uomo che da mesi le è accanto e che sembra aver riportato stabilità e serenità nella sua vita. Archiviata la lunga storia con l’ex capitano della Roma, oggi felice con Noemi Bocchi, Ilary si prepara a vivere un nuovo capitolo che profuma di rinascita e di favola moderna.

Le voci sulle nozze si sono moltiplicate, tra location da sogno, camere già opzionate e una data che sembra ormai delinearsi. Ma cosa c’è di vero? Dove si terrà il matrimonio? E quali dettagli stanno emergendo dietro le quinte?

Le nozze di Ilary Blasi e Bastian Muller: Ravello e Villa Cimbrone al centro dei rumors

Secondo le indiscrezioni più insistenti, riportate anche da AGI, Ilary Blasi e Bastian Muller starebbero definendo proprio in questi giorni gli ultimi dettagli del matrimonio. La cerimonia dovrebbe svolgersi a Ravello, una delle perle della Costiera Amalfitana, luogo che la coppia frequenta da tempo e che ha sempre rappresentato un rifugio romantico lontano dai riflettori.

La data più probabile sarebbe l’ultimo weekend di settembre, tra sabato 26 e domenica 27, anche se resta un’incognita importante: il futuro del Grande Fratello. Il reality tornerà? Sarà affidato a Simona Ventura o potrebbe tornare proprio nelle mani di Ilary? Una decisione che potrebbe influire sull’organizzazione delle nozze, ma che al momento non sembra frenare i preparativi.

La location scelta sarebbe Villa Cimbrone, uno degli hotel più iconici del Mediterraneo. Una dimora storica, elegante, sospesa tra giardini fioriti e terrazze panoramiche che si affacciano sul mare. Un luogo che negli anni ha ospitato matrimoni internazionali, eventi esclusivi e celebrazioni di lusso, diventando un simbolo di raffinatezza e romanticismo.

Villa Cimbrone: la cornice da sogno per un matrimonio da favola

Villa Cimbrone non è una location qualsiasi. È un pezzo di storia, una struttura che la famiglia Vuilleumier custodisce con cura, preservando gli elementi architettonici originali e mantenendo intatto il fascino antico della dimora. Le camere, suddivise tra classic, superior, deluxe e suite, sono un trionfo di eleganza. E i prezzi lo confermano: una notte nella Suite E.W.B., con soffitto affrescato, terrazzo privato e vista mare, costa almeno 2.750 euro a fine settembre.

La villa è celebre anche per la Terrazza dell’Infinito, uno dei punti panoramici più suggestivi al mondo, spesso scelto come scenografia per cerimonie e shooting fotografici. Non sorprende, quindi, che Ilary e Bastian abbiano optato per un luogo così iconico, perfetto per un matrimonio che si preannuncia elegante, riservato e ricco di dettagli curati.

Le indiscrezioni parlano anche di camere già opzionate in diverse strutture della zona, segno che la macchina organizzativa è in movimento. Amici, parenti e ospiti speciali potrebbero essere accolti in hotel della Costiera, creando un vero e proprio weekend-evento.

Preparativi, ospiti e segreti: cosa bolle in pentola per il matrimonio Blasi-Muller

Ilary Blasi, da sempre attenta alla privacy, non ha confermato nulla pubblicamente. Tuttavia, le fonti vicine alla coppia parlano di preparativi in corso da settimane. La conduttrice avrebbe scelto un matrimonio elegante ma non eccessivamente sfarzoso, puntando su una cerimonia intima, circondata dalle persone più importanti della sua vita.

La presenza di Bastian Muller, imprenditore tedesco riservato e lontano dal mondo dello spettacolo, sembra aver portato equilibrio nella vita di Ilary. La coppia, spesso fotografata in momenti di quotidiana complicità, appare solida e pronta a costruire un futuro insieme.

Gli ospiti potrebbero essere accolti in diverse strutture della Costiera, con camere già prenotate per garantire privacy e comfort. La scelta di Ravello, con i suoi scorci romantici e la sua atmosfera sospesa nel tempo, conferma la volontà di vivere un matrimonio che sia sì elegante, ma anche profondamente significativo.

Ilary Blasi, dopo anni di esposizione mediatica e una separazione complessa, sembra aver trovato la sua nuova dimensione. E le nozze con Bastian Muller potrebbero rappresentare il vero inizio di una nuova vita.