Il sorteggio del primo Mondiale per Club

GIRONE A: SE Palmeiras (BRA), FC Porto (POR), Al Ahly FC (EGY), Inter Miami CF (USA)

GIRONE B: Paris Saint-Germain (FRA), Atlético de Madrid (ESP), Botafogo (BRA), Seattle Sounders FC (USA)

GIRONE C: FC Bayern München (GER), Auckland City FC (NZL), CA Boca Juniors (ARG), SL Benfica (POR)

GIRONE D: CR Flamengo (BRA), Espérance Sportive de Tunisie (TUN), Chelsea FC (ENG), Club León (MEX)

GIRONE E: CA River Plate (ARG), Urawa Red Diamonds (JPN), CF Monterrey (MEX), FC Internazionale Milano (ITA),

GIRONE F: Fluminense FC (BRA), Borussia Dortmund (GER), Ulsan HD (KOR), Mamelodi Sundowns FC (RSA)

GIRONE G: Manchester City (ENG), Wydad AC (MAR), Al Ain FC (UAE),Juventus FC (ITA)

GIRONE H: Real Madrid C. F. (ESP), Al Hilal (KSA), CF Pachuca (MEX), FC Salzburg (AUT)

Saranno 12 gli stadi che ospiteranno le 63 partite del Mondiale per Club 2025 negli Stati Uniti. La finale sarà giocata al MetLife Stadium di New York-New Jersey. Gli altri impianti: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), GA TQL Stadium (Cincinnati), Bank of America Stadium (Charlotte), Rose Bowl Stadium (Los Angeles), Hard Rock Stadium (Miami), GEODIS Park (Nashville), Camping World Stadium (Orlando), Inter&Co Stadium (Orlando), Lincoln Financial Field (Philadelphia), Lumen Field (Seattle), WA Audi Field (Washington)