Il settore giovanile del Manfredonia Calcio presente al torneo 3a Coppa del sole a Marina di Sibari

Una cinquantina di giovani calciatori della scuola calcio e del settore giovanile del Manfredonia Calcio 1932 sono partiti questa mattina alla volta di Sibari per prendere parte al torneo “Terza Coppa del Sole” che si disputerà a Marina di Sibari dal 20 al 23 giugno.

Accompagnati dai mister Matteo Ionata, Franco Quarata e dal dirigente Antonio Azzarone del Manfredonia Calcio 1932, anche quest’anno, grazie al patron Gianni Rotice, è stato possibile partecipare al torneo che vedrà impegnati quattro squadre, quindi, una di esordienti 2011, una di esordienti 2012, una di giovanissimi 2009/2010 ed una di allievi 2007/2008.

Un torneo importante che vedrà la partecipazione di altre importanti società calcistiche italiane del sud Italia e non solo.

Non è soltanto una competizione sportiva ma un importante momento di confronto, sul terreno di gioco e fuori dalla stesso, tra calciatori provenienti da altre regioni, a termine del quale, tutti si sentiranno inevitabilmente arricchiti, per aver aggiunto, nella propria vita, nuove amicizie, fortificato quelle in essere, ma soprattutto essersi confrontati con talenti calcistici di altre regioni.

di Antonio Castriotta