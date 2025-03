[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Il sangue mai lavato”, il documentario su Francesco Marcone, arriva in sala a Foggia alla presenza di Don Luigi Ciotti

Dopo l’anteprima nazionale al festival cinematografico Bif&st di Bari, il documentario su Francesco Marcone arriva a Foggia con due proiezioni speciali in programma domenica 30 marzo (alle ore 18.00 e alle ore 21.00) presso Laltrocinema Cicolella.

Realizzato in occasione del trentesimo anniversario dall’uccisione di Marcone, avvenuta il 31 marzo 1995; “Il sangue mai lavato” è un documentario diretto dal regista Luciano Toriello, che lo ha scritto a quattro mani con il giornalista Felice Sblendorio.

“Il sangue mai lavato” scava in questa pagina oscura e unica della storia italiana, ricostruendo i fatti e il percorso tortuoso delle inchieste, attraverso trent’anni di materiale d’archivio e le testimonianze inedite di Daniela Marcone, figlia di Francesco; del giornalista Giovanni Dello Iacovo e di Don Luigi Ciotti, fondatore di “Libera”. Un’indagine incalzante – punteggiata dalle musiche originali di Carmine Padula – su un delitto spietato, avvolto ancora oggi in un intrigo di ombre e misteri, in cui la legge e la verità hanno percorso spesso strade opposte.

Alla proiezione foggiana, dopo i saluti istituzionali, seguirà un dialogo con Daniela e Paolo Marcone, Don Luigi Ciotti, Luciano Toriello e il cast artistico e tecnico del film.

L’ingresso è gratuito. I biglietti per assistere a una delle due proiezioni potranno essere ritirati da oggi, mercoledì 26 marzo, al botteghino del cinema. Ogni persona può ritirare massimo tre biglietti.