[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il racconto: “A Manfredonia un ospedale che non dovrebbe esistere in un Paese civile”

Lunedì ho vissuto insieme ad altri miei concittadini un’esperienza che mi ha colpito profondamente.

Sono andato al Pronto Soccorso perché stavo male… e mi sono trovato in una situazione che non dovrebbe esistere in un Paese civile.

➡️ Nessun ecografo disponibile.

➡️ Sala d’attesa senza aria condizionata.

➡️ Decine di persone malate, costrette a sopportare il caldo insopportabile, con ventagli di fortuna, bottigliette d’acqua e tanta pazienza.

Una vergogna.

Eppure, nonostante tutto questo, i medici e il personale sanitario sono stati eccezionali.

Gentili, preparati, umani. Hanno fatto il massimo – e anche di più – con quel poco che avevano a disposizione.

Ma fino a quando può reggere un ospedale così?

👥 Manfredonia conta più di 65.000 abitanti.

Non possiamo più accettare che il nostro ospedale venga trascurato, smantellato pezzo dopo pezzo. Non possiamo far finta di niente mentre ci stanno togliendo il diritto alla salute.

Per molti, andare a Foggia o a San Giovanni Rotondo non è possibile.

Quando si sta male, ogni minuto è prezioso. A volte, potrebbe essere già troppo tardi.

Chiedo gentilmente al nostro sindaco Domenico la Marca di intervenire con urgenza, sperando che l’ abbia già fatta una segnalazione etc…

Non bastano le parole: servono azioni concrete, visibili, decise.

Lei è il primo rappresentante di questa città: si faccia portavoce dei bisogni dei cittadini presso Regione e ASL.

Non possiamo più aspettare.

Invito tutti voi a condividere questo post. Facciamoci sentire, difendiamo il nostro diritto a cure dignitose.

👩‍⚕️👨‍⚕️ Aiutiamo i nostri medici a lavorare in condizioni migliori.

Lo meritano loro. Lo meritiamo noi.

Un lettore