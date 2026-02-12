CinemaManfredonia

Il programma del Cinema San Michele di Manfredonia da venerdì 13 febbraio

Redazione12 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il programma del Cinema San Michele di Manfredonia da venerdì 13 febbraio

AGATA CHRISTIAN
Venerdì 13 febbraio ore 18.30
Sabato 14 febbraio ore 18.30
Domenica 15 febbraio chiuso
Lunedì 16 febbraio ore 18.30
Martedì 17 febbraio ore 18.30
Mercoledì 18 febbraio ore 18.30

LE COSE NON DETTE
Venerdì 13 febbraio ore 20.45
Sabato 14 febbraio ore 20.45
Domenica 15 febbraio chiuso
Lunedì 16 febbraio ore 20.45
Martedì 17 febbraio ore 20.45
Mercoledì 18 febbraio ore 20.45

Redazione12 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©