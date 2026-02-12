CinemaManfredonia
Il programma del Cinema San Michele di Manfredonia da venerdì 13 febbraio
AGATA CHRISTIAN
Venerdì 13 febbraio ore 18.30
Sabato 14 febbraio ore 18.30
Domenica 15 febbraio chiuso
Lunedì 16 febbraio ore 18.30
Martedì 17 febbraio ore 18.30
Mercoledì 18 febbraio ore 18.30
LE COSE NON DETTE
Venerdì 13 febbraio ore 20.45
Sabato 14 febbraio ore 20.45
Domenica 15 febbraio chiuso
Lunedì 16 febbraio ore 20.45
Martedì 17 febbraio ore 20.45
Mercoledì 18 febbraio ore 20.45