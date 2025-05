Il progetto “Terrae Aquae” espone alla Biennale di Venezia, nello staff anche Giorgio Pio Morganella un giovane architetto di Manfredonia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Anche un giovane architetto di Manfredonia protagonista della 19^ Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia 2025. Si tratta di Giorgio Pio Morganella che presenterà il progetto “Taranto, un progetto di suolo per l’adattamento dell’esistente”, già vincitore nel 2020 del prestigioso premio internazionale Villard 21, con il tema “From social housing to social habitat”.

Laureato con lode presso l’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Pescara, distinguendosi sin da subito per originalità e visione progettuale. Successivamente ha proseguito gli studi al

Politecnico di Milano con un Master Universitario di 2° livello, BIM Manager – “BIM. Modelli, metodi e applicazioni”.

Attualmente impegnato presso presso un importante studio di architettura di Milano, il manfredoniano si contraddistingue per l’innovazione e l’originalità.

Il progetto è stato realizzato da un team di professionisti tra i quali oltre al manfredoniano Giorgio Pio Morganella, Roberto Monticelli, Matteo Almonti, Cristian Orsino, Elena Perrone, Pasquale William Sforza e i professori Matteo Di Venosa, Michele Manigrasso e Domenico Potenza. Il progetto verrà esposto all’interno del Padiglione Italia, nel contesto del progetto espositivo TERRÆ AQUÆ. L’Italia e l’Intelligenza del mare, curato da Guendalina Salimei, che pone al centro il rapporto tra terra, acqua e processi di trasformazione del paesaggio italiano, con particolare attenzione alle sfide ambientali e sociali contemporanee.

“Taranto, un progetto di suolo per l’adattamento dell’esistente” si inserisce pienamente in questo quadro, proponendo una strategia di rigenerazione territoriale che valorizza il suolo come infrastruttura ecologica, sociale e culturale, con uno sguardo attento alle dinamiche urbane e ambientali di Taranto.

La partecipazione del progetto sviluppato tra gli altri anche da Giorgio Pio Morganella alla Biennale rappresenta un motivo di grande orgoglio per la nostra città, confermando il valore e la visione internazionale di una nuova generazione di architetti capaci di affrontare con consapevolezza e innovazione le sfide del nostro tempo.

https://certastampa.it/cronaca/71427-due-teramani-giovani-talenti-dell-architettura-alla-conquista-della-biennale-con-un-progetto-straordinario.html