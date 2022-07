Il progetto di ASE si aggiudica 50.000€ di finanziamento per una campagna di comunicazione

sulla raccolta differenziata a Manfredonia nel 2022 e 2023.

L’Amministratore Unico di ASE spa di Manfredonia Raphael Rossi informa che il progetto di comunicazione locale denominato “Se ami Manfredonia differenzia con qualità”, presentato nell’ambito delle iniziative di comunicazione per la raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio di cui all’Accordo Quadro Anci-Conai – Bando Attività di Comunicazione Locale 2022,è stato valutato tra i migliori presentati ed ammesso ad un co-finanziamento di 50.000euro da parte del CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi.

E’ stata una operazione fortemente voluta da ASE spa e dall’Amministrazione Comunale, con un lavoro di grandeefficienza, efficacia e professionalità svolto internamente dagli uffici aziendali sotto il coordinamento dell’Amministratore Unico Raphael Rossi.

L’Amministratore Unico di ASE Raphael Rossi dichiara “La comunicazione ai cittadini in materia di raccolta differenziata è ormai di qualche anno fa. E’, necessario ripetere una forte campagna di informazione per ripassare tutti insieme le regole e i calendari della raccolta differenziata nella nostra città. Ne approfitto per ringraziare il Conai, ma soprattutto la struttura tecnica della società per il lavoro svolto senza alcun aggravio ulteriore di costi. A loro va il ringraziamento della Azienda”.

La denominazione del progetto, “Se ami Manfredonia differenzia con qualità” ha come obiettivo quello di voler dimostrare che se tutti facciamo più attenzione quando differenziamo i rifiuti, si può risparmiare molto in termini di spesa complessiva, rispettando anche l’ambiente, prosegue Rossi. Ed è proprio in questo senso che è stato calibrato il progetto di Ase spa, non solo la raccolta differenziata ma soprattutto la qualità della stessa.

Uno degli slogan pubblicitari del progetto a cui tengo particolarmente e che voglio qui evidenziare, conclude Rossi, è << non fare per strada quello che non faresti a casa tua. Manfredonia è casa nostra, amiamola tutti insieme>>.

Sarà cura di ASE spa aggiornare sul prosieguo delle attività di progetto secondo il cronoprogramma operativo.

Manfredonia, 28 luglio 2022