Il primo messaggio di Carlo III al Regno: “Ci ha reso grandi come nazione, mamma grazie”

Da Buckingham Palace Re Carlo III si è rivolto alla nazione per il suo primo discorso dopo la morte della Regina Elisabetta.

“Mi rivolgo a voi oggi con un sentimento di profonda tristezza e dolore“, ha detto. “Rinnovo la promessa di mia madre di servirvi per tutta la mia vita“, ha aggiunto Re Carlo utilizzando la stessa formula che sua madre usò 70 anni fa quando salì al trono.

Carlo ha parlato della regina scomparsa giovedì come della sua “amata madre” e ne ha messo in rilievo “lo spirito di servizio” e “la devozione” al suo dovere, ma anche il suo “calore” umano”. Non senza esprimere “gratitudine” nei suoi riguardi.

La Regina Elisabetta “ha compiuto sacrifici e la sua dedizione come sovrana non ha mai ceduto nei momenti di gioia e tristezza“. “Le istituzioni dello Stato sono mutate ma nonostante cambiamenti e sfide la nostra nazione ha continuato a prosperare e fiorire. I nostri valori devono restare saldi e costanti”, ha detto ancora Re Carlo III.

“E’ un “momento di grande cambiamento per la mia famiglia, conto sull’amore della mia adorata moglie Camilla. Da quando ci siamo sposati è diventata la mia regina consorte, so che sarà all’altezza del suo ruolo”

“William assumerà il titolo scozzese e sarà mio successore come duca di Cornovaglia, e assumerà le responsabilità che io ho assunto per 50 anni”.