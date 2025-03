[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il pranzo della domenica secondo DonPasta. Il 7 marzo presentazione nella Green Cave

Venerdì 7 marzo, alle ore 18 nella Green Cave a Monte Sant’Angelo, Daniele De Michele, in arte DonPasta, presenta il libro “Il Pranzo della Domenica. Viaggio sentimentale nella cucina delle nonne”. Al termine degustazione di fave e cicerchie di Carpino con l’Azienda agricola Cannarozzi. Ingresso libero

DonPasta (Daniele De Michele)

Il pranzo della domenica

Viaggio sentimentale nella cucina delle nonne

Edizioni il Saggiatore

Il pranzo della domenica è un viaggio sentimentale nella cucina delle nonne italiane, un’immersione nei sapori, nei profumi e nelle storie che si celano dietro ogni piatto della tradizione. DonPasta, cuoco e narratore appassionato, ci guida alla scoperta di un mondo fatto di gesti antichi, di ricette tramandate da generazioni, di legami familiari e di radici profonde.

Con gli occhi e le parole di DonPasta attraversiamo l’Italia, dalle colline dell’Irpinia alle campagne mantovane, dalle montagne siciliane ai caruggi di Genova. Incontriamo Ornella, l’anziana panettiera che prepara il babà con l’amore del ricordo; Marinetta, la nonna ciclista che danza mentre impasta lo gnocco fritto; Maria, la lucana forte e resiliente che ci svela i segreti dei cavatelli; Giuliana, l’instancabile custode del crostino toscano; e tante altre donne straordinarie che ci aprono le porte delle loro cucine e dei loro cuori. DonPasta non si limita a raccogliere ricette, ma scava nel passato condiviso, cogliendo l’essenza antropologica di ogni pietanza, il suo legame con la terra, la storia e l’identità di un popolo.

Questo libro è un omaggio alla cucina italiana come patrimonio culturale e affettivo, un inno alla condivisione e alla convivialità, alle tradizioni che ci legano al passato e ci proiettano nel futuro. Un libro che ci ricorda che il cibo è molto più di un semplice nutrimento: è memoria, è identità, è amore.

Chi è DonPasta (Daniele De Michele)

DonPasta, nome d’arte di Daniele De Michele (Galatina, 1974), è uno scrittore, un artista e un performer che ha messo al centro del suo lavoro il cibo. Ha realizzato per la Rai il documentario I Villani. Per Treccani e Corriere della Sera ha curato la serie web-tv Le Nonne d’Italia in cucina. Tra le sue molte pubblicazioni, ricordiamo Artusi Remix (2014), frutto di un lavoro condiviso con il Comitato scientifico di Casa Artusi.

L’evento è curato da Luciano Castelluccia. Il libro è disponibile nella Green Cave.