Il piccolo sammarchese Francesco Massaro esordisce su Amazon Prime

Ancora una conquista per i talenti pugliesi, il piccolo Francesco Pio Massaro esordisce come attore in una serie di Amazon Prime Video.

L’attore è nato a San Giovanni Rotondo nel 2012 ed ha vissuto nelle città di San Marco in Lamis e Roma.

Il piccolo ha poco più di 10 anni ed interpreta Antonio nella fiction “Bang Bang Baby“ prodotta e trasmessa sulla piattaforma streaming di Amazon. La serie è stata interamente girata in Italia, rientra nel genere teen drama ma ingloba al suo interno anche elementi comici e del raconto di formazione.

Bang Bang Baby è creata da Andrea Di Stefano e prodotta da The Apartment e Wildside.

La serie racconta la realtà della vita di un’adolescente insicura, quest’ultima entrerà a far parte di un’organizzazione criminale per conquistare l’amore di suo padre.

Nel cast, oltre al piccolo attore troviamo Arianna Becheloni, Andriano Giannini, Antonio Gerardi, Dora Romano, Lucia Mascino e Giuseppe De Domenico.

Tornando invece alla storia del pugliese Francesco Pio Massaro, seppur ancora agli arbori della sua carriera, ha già all’interno del curriculum esperienze in serie, film e programmi tv, tra questi Don Matteo, Chi ha incastrato Peter Pan e Tolo Tolo.

Ecco il trailer ufficiale della serie tv: