Il Pd per La Marca: “Chiediamo un ultimo sforzo”

Domenica 23 giugno e lunedì 24 giugno si torna al voto per il turno di ballottaggio.

La Manfredonia che il nostro candidato sindaco Domenico la Marca rappresenta assieme a tutta la coalizione di centrosinistra a suo sostegno è una realtà già pienamente operativa alla quale ora abbiamo la possibilità di dare voce dopo gli ultimi anni di amministrazione di centro-destra che hanno visto prevalere altre logiche e altre priorità.

Il ballottaggio di domenica e lunedì è il momento per portare definitivamente alla ribalta l’idea di comunità che vogliamo, una città aperta alle persone e motore di rigenerazione per sé stessa.

Ringraziamo tutti gli elettori, i candidati e gli attivisti per l’impegno profuso durante questa campagna elettorale. Tutti insieme abbiamo prodotto l’importante risultato del primo turno che ha visto premiare chiaramente la proposta della coalizione di centrosinistra, mostrando un fortissimo consenso attorno alla figura di Domenico La Marca, portando il nostro progetto condiviso di città ad un ottimo risultato.

Ora chiediamo a tutti un ultimo sforzo, per riportare questa scelta alla definitiva affermazione. Vincere questa competizione elettorale significa dare una svolta alla città e aprire una fase nuova per tutta la comunità cittadina. Stiamo realizzando un grande traguardo, e raggiungerlo dipende anche da ciascuno di noi.

Il nostro compito è rivolgerci a tutti gli elettori: nei nostri programmi abbiamo una chiara identità valoriale e soprattutto una squadra competente in campo. Soprattutto crediamo che il voto di domenica e lunedì rappresenti una chiara scelta tra due modi diametralmente opposti di intendere la politica: tra chi preferisce delegittimare l’avversario con accuse e proposte inconsistenti e chi al contrario prova a promuovere con fermezza ma anche equilibrio le proprie idee.

L’alternativa tra la prospettiva di una rissa permanente a danno della città, e all’opposto, una proposta di un candidato e di una squadra che sono andati tra la gente a capire le loro ragioni, forti anche di un lavoro di chi ha volontà e la responsabilità di rispondere con chiarezza a tutte le sfide incombenti.

Domenica e lunedì è tempo di scegliere un’idea diversa di città e di intendere la politica come servizio ad una comunità, per costruire la Manfredonia del futuro, una città che non lascia indietro nessuno, in cui la voce dei cittadini conta davvero. Il 23 e il 24 giugno facciamo futuro, tutti insieme per Domenico La Marca sindaco di Manfredonia.