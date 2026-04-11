Il Paradiso delle signore quando chiude su Rai 1? Svelata la data del finale

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Il Paradiso delle signore è tra le soap opera storiche in Italia. Ogni giorno le vicende ambientate in un grande magazzino milanese registrano 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Rai 1, non riuscendo però a battere la concorrenza di Canale 5, dove va in onda La forza di una donna. Una decima stagione che non ha entusiasmato moltissimo il pubblico italiano forse a causa di una trama poco accattivante. Secondo quanto trapelato dal portale Tvblog, le ultime puntate de Il Paradiso delle signore andranno in onda nei primi giorni di maggio sui teleschermi di Rai 1. Nel portale si legge: “La scelta di concludere la decima stagione in questo preciso momento dell’anno permette alla macchina produttiva di riorganizzare i set e avviare le riprese dei nuovi capitoli senza soluzione di continuità.“

Il finale di stagione de Il Paradiso delle signore in onda ad inizio maggio

Il finale della decima stagione de Il Paradiso delle signore è fissato per i primi giorni di maggio. La serie tv rimarrà ferma fino a settembre quando tornerà con le nuove puntate. Secondo quanto rivelato da Tvblog, le vicende con Adelaide, Marcello e Marta avranno un’undicesima stagione dopo che alcuni rumors avevano ipotizzato ad una possibile chiusura a causa degli ascolti non proprio brillanti ottenuti quest’anno. Le anticipazioni sulle ultime puntate della serie tv annunciano che il ritorno di Adelaide a Milano rimescolerà tutte le carte in tavola. La donna potrebbe aiutare Matteo e Umberto a smascherare Ettore e sua sorella. Odile, invece, scoprirà la verità sul padre mentre Marcello e Rosa potrebbero decidere di dare una seconda chance al loro rapporto.