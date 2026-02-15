Il Paradiso delle signore quando chiude su Rai 1? Spunta la data dell’ultima puntata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Paradiso delle signore è tra le soap opera più amate dagli italiani. Le vicende ambientate in un grande magazzino collezionano ogni giorno quasi 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Rai 1. Un grande successo che tuttavia non sta riuscendo a contrastare la concorrenza delle altre reti come Canale 5 dove va in onda La forza di una donna. Per questo motivo, la Rai ha annunciato un cambio di programmazione che siamo sicuri farà felici i fans. In particolare, Il Paradiso delle signore prolungherà la sua messa in onda su Rai 1. Le vicende ambientate a Milano non finiranno più ad aprile come succedeva di solito ma continueranno fino a maggio con l’ultima puntata prevista per il 22 maggio. Una bella novità per il pubblico che potrà assistere alle storie di Umberto, Adelaide, Marcello e Rosa anche durante il periodo primaverile in arrivo.

Il Paradiso delle signore chiude il 22 maggio

Il Paradiso delle signore chiuderà i battenti venerdì 22 maggio sui teleschermi di Rai 1. La Rai ha deciso di prolungare la messa in onda della decima stagione della soap opera, che ha un po’ deluso le aspettative dei fans, che hanno ritenuto la trama poco accattivante. Le anticipazioni delle nuove puntate in programma a breve rivelano che Odile apparirà molto innamorata di Ettore, all’oscuro che lui la sta ingannando grazie alla complicità della sorella. I due fratelli avranno intenzione di mettere le mani su di una missiva che loro padre aveva inviato a Umberto. Rosa e Marcello, invece, continueranno ad avere frequenti discussioni.