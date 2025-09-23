Il Paradiso delle Signore, puntate al 26/09: due personaggi pronti a dire addio
Prosegue l’appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap del pomeriggio di Rai Uno. La nuova stagione è partita lo scorso 15 settembre, ma la trama sembra già entrata nel vivo. Le vicende della soap risultano molto interessante e ricche di colpi di scena. Nel corso delle puntate che andranno in onda fino a venerdì 26 settembre due personaggi importanti prenderanno in considerazione l’idea di lasciare Milano.
Il Paradiso delle Signore: anticipazioni puntate fino al 26 settembre
Le anticipazioni delle puntate in onda fino al 26 settembre svelano che il piccolo Andrea continuerà a soffrire di alcuni disturbi respiratori. Le condizioni di salute del bambino allarmeranno non pochi i genitori. A tal proposito Salvatore ed Elvira prenderanno in considerazione l’ipotesi di trasferirsi in una città di mare, affinché le condizioni di salute del bambino possano migliorare.
Al contempo ci sarà spazio anche per altre storyline che vedono coinvolti altri personaggi. Adelaide sarà alle prese con i preparativi del matrimonio, mostrando grande entusiasmo. Tuttavia dovrà ben presto fare i conti con la stampa scandalistica, pronta a pubblicare un articolo diffamatorio contro Marcello. Le notizie trapelate sul conto di Barbieri finiranno per minare anche la reputazione della contessa. Umberto interverrà per cercare di arginare il problema ed accorrere in aiuto della cognata. Guarnieri, infatti, proporrà a Rosa di scrivere un articolo che possa ribaltare la posizione di Marcello.