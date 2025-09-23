Il Paradiso delle Signore, intervista a Iuliana Calcantici: ‘Natale magico per Caterina’

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Iuliana Calcantici è la nuova star de Il Paradiso delle Signore 10. Arrivata nei panni di Caterina Rinaldi, il personaggio ha suscitato sin dal primo momento grande curiosità nei fan di questa intramontabile daily soap di Rai 1. Intervistata da IlSipontino, la giovane attrice ha svelato alcuni dettagli che non fanno altro che accrescere il pathos attorno alla sua figura, destinata a vivere momenti magici durante il periodo natalizio, per poi affrontare un’Epifania ricca di sorprese.

Intervista al volto di Caterina de Il Paradiso delle Signore

Benvenuta Iuliana. È un piacere averti qui. Ci racconti com’è stata la tua esperienza sul

set de Il Paradiso delle Signore finora? Come hai vissuto l’approccio a questo mondo così

consolidato?

Ciao, piacere mio essere qui. Appena sono arrivata agli studi ho pensato “Mamma mia quante mani e quante menti!”. È impressionante il lavoro che c’è dietro. Il set è molto accogliente, mi hanno subito fatta sentire parte del gruppo, e questo mi ha aiutato a sentirmi inclusa.

Immaginiamo sia un’emozione unica rivedersi sullo schermo in un ruolo così importante.

Com’è stato per te, e come hanno reagito le persone care nel vederti nei panni di Caterina?

Confermo, è stato emozionante vedermi sullo schermo. I miei cari sono molto felici, mia mamma non perde neanche un episodio.

Una delle cose più belle della tua Caterina è il legame profondo con il padre. Senza

svelare troppo, possiamo aspettarci degli sviluppi che metteranno alla prova questo

rapporto speciale?

Come in un rapporto reale, ci sono alti e bassi anche tra Caterina e suo papà. Quindi sì, ci saranno eventi che scombussoleranno il loro equilibrio; Caterina poi cercherà sempre di più di seguire la sua strada e il suo cuore, andando a volte in contrasto con le idee e il carattere del padre ma ne usciranno ancora più uniti.

Se potessi rivolgere una parola a Caterina in questo preciso momento, cosa le diresti?

Se potessi rivolgermi a Caterina, le direi di combattere, di essere forte e di non farsi così tante paranoie.

So che state già lavorando alle puntate che andranno in onda nei prossimi mesi. C’è

un’atmosfera o un’emozione particolare che caratterizzerà il percorso di Caterina verso il

periodo natalizio?

Il periodo natalizio sarà magico per Caterina, con l’arrivo dell’Epifania però svanirà la magia.

Parliamo del rapporto con Simone Montedoro. Com’è stato costruire con lui la dinamica

così speciale tra Caterina e Fulvio?

Simone è una persona molto umile e disponibile, e questo ha facilitato molto la costruzione di questo legame tra i personaggi.

Se per un giorno potessi calarti completamente nei panni di Caterina e vivere la sua vita,

quale aspetto della sua esistenza saresti più curiosa di sperimentare?

Se per un giorno, come per magia, potessi calarmi completamente nella vita di Caterina, vorrei poter vivere al ritmo di quegli anni, con i mezzi, i costumi, e la mentalità di quei tempi.

Ogni attore porta un po’ di sé nel personaggio. C’è un tratto del carattere di Caterina che

risuona in modo particolare con te? E, forse, qualcosa in cui vi differenziate

profondamente?

Un tratto che potrei condividere con Caterina è l’ingenuità. Un tratto che ci distingue invece è la forte ubbidienza e la pazienza.

Per concludere con una domanda un po’ diversa e leggera: se per magia potessi

interpretare per un giorno uno dei personaggi maschili della serie, quale sceglieresti e

perché?

Se potessi interpretare un personaggio maschile della serie, sceglierei un ruolo che non avete ancora visto, uno cattivo, perché mi piacerebbe sperimentare qualcosa di lontano da me.