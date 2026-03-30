Il Paradiso delle Signore avrà un’altra stagione: la soap continua, a breve le nuove riprese

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C’è una notizia speciale che riguarda una delle trasmissioni più amate in Italia: Il Paradiso delle Signore. La soap ha tagliato il traguardo della decima stagione (l’ottava in formato daily), e lo ha fatto come fanno le storie che sanno lasciare il segno: crescendo, emozionando, restando. Come ben sappiamo da mesi, per questa stagione, la Rai ha deciso di allungare il viaggio (e noi abbiamo rivelato per primi questa notizia), portando le puntate dalle consuete 160 a 180. Una scelta che il pubblico ha accolto con entusiasmo sincero. Sui social, infatti, sono in tantissimi a raccontare quanto sia diventato naturale ritrovarsi ogni giorno in compagnia delle Veneri e di tutti gli altri protagonisti, come se fossero ormai parte della famiglia. E poi arriva la domanda che aleggia, quella che tiene tutti con il fiato sospeso: ci sarà un seguito? Ve lo diciamo noi di seguito.

Si farà Il Paradiso delle Signore 11?

La risposta è arrivata, chiara, senza più spazio per dubbi. Il Paradiso delle Signore 11 si farà. A confermarlo sono fonti attendibili legate alla celebre soap daily di casa Rai. Una notizia che spegne definitivamente le voci circolate nelle ultime settimane su una possibile chiusura, alimentate anche dai discorsi sui tagli al budget aziendale. Ma questa storia, evidentemente, ha ancora molto da raccontare.

I vertici di viale Mazzini hanno già dato il via libera alla produzione della nuova stagione, che dovrebbe approdare su Rai 1 il 7 settembre, salvo eventuali cambi di programmazione. Intanto il cast si concede una pausa, un momento di meritato respiro prima di tornare sul set e rimettere in moto quella macchina narrativa che non si è mai davvero fermata. Le riprese sono previste per il 25 maggio.

La soap è uno dei pilastri della Rai

Il successo della soap non è certo un caso isolato. Il Paradiso delle Signore continua a essere uno dei pilastri della programmazione Rai, capace di conquistare ascolti solidi e costanti, tenendo testa alle produzioni rivali di Mediaset. E forse il suo segreto sta proprio lì, nella sua anima autentica: un prodotto interamente italiano, costruito con cura, lontano da formule importate e spesso ridotte a frammenti di pochi minuti.

Ogni episodio accompagna il pubblico per circa un’ora, raggiungendo punte di share che sfiorano anche il 20%. Ma ridurlo a una semplice trasmissione sarebbe limitante. Per molti spettatori è molto di più. Una macchina del tempo che riporta alla luce ricordi e frammenti di vita vissuta o tramandata. È l’Italia di un tempo che torna a respirare, attraverso storie mai volgari né scontate, capaci di intrecciarsi anche con eventi reali. Come il racconto della scomparsa di Luigi Tenco durante il Festival di Sanremo, che ancora oggi vibra di un’intensità difficile da dimenticare. E così, puntata dopo puntata, il Paradiso continua a vivere. Non solo sullo schermo, ma anche nel cuore di chi lo guarda.