Il Paradiso delle signore a rischio cancellazione su Rai 1? Cosa sta accadendo

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Il Paradiso delle signore è tra le serie tv più seguite dai telespettatori italiane. In queste ore, le vicende ambientate in un grande magazzino di Milano sono finite al centro dell’attenzione per alcune indiscrezioni che se fossero confermate avrebbero del clamoroso. Secondo quanto riportato da Blasting News, i piani alti di Viale Mazzini non avrebbero più intenzione di dare un continuo alla storia di Marcello, Roberto e Marta. Il Paradiso delle signore potrebbe essere cancellata a causa dei costi di produzione troppo alti. Tagli al budget aziendale porterebbero al taglio della soap opera ambientata negli anni 60. Le vicende non hanno collezionato ottimi ascolti in questa stagione anche a causa della grande concorrenza di Canale 5, dove va in onda La forza di una donna.

Il Paradiso delle signore potrebbe non essere rinnovata su Rai 1

Il Paradiso delle signore potrebbe non andare più in onda sui teleschermi di Rai 1. I piani alti di viale Mazzini potrebbero aver deciso di non rinnovare più la soap opera per una nuova stagione a causa dei tagli al budget aziendale come riportato da Blasting News. Nel frattempo, il pubblico potrà continuare a seguire la storia di Marcelo, Roberto e Marta ancora per qualche settimana prima del gran finale previsto per fine maggio sui teleschermi di Rai 1. Le anticipazioni della soap opera annunciano che a Milano si assisterà al ritorno della contessa Adelaide mentre Matteo e Umberto riusciranno a smascherare il piano dei due fratelli che stanno tenendo in pugno Odile.