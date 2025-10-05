Il Paradiso delle signore 10, anticipazioni dal 6 al 10 ottobre: il segreto di Caterina scatena il caos

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10, in onda da lunedì 6 a venerdì 10 ottobre su Rai 1, la tensione e il romanticismo sono alle stelle! Adelaide di Sant’Erasmo è al centro di una girandola di eventi: Tancredi le nasconde foto compromettenti, e lei non è per nulla entusiasta dell’attico che Marcello ha scelto per loro, tanto da chiedere il parere di Marta e Odile. Intanto, l’arrivo del cugino di Delia, Johnny, genera curiosità.

I colpi di scena non mancano: Salvatore Amato e Ciro Puglisi cercano di risolvere un grosso problema che riguarda la Caffetteria Amato, mentre la sarta Concetta apprende una brutta notizia. Le Veneri ricevono un invito all’Osservatorio Astronomico, ma Caterina deve lottare per il permesso del padre. In seguito, viene a galla un segreto scottante che riguarda proprio la figlia di Fulvio.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 10: Adelaide e Marcello affrontano la crisi del trasloco

Le foto compromettenti sono state tenute nascoste ad Adelaide grazie all’intervento di Tancredi. Per quanto riguarda la sua storia d’amore, Marcello ha individuato una potenziale nuova abitazione per lui e la contessa, sebbene lei non sembri affatto entusiasta della scelta. Intanto, Marta si è rivolta a qualcuno per ottenere un supporto mirato nella ricerca di una persona adeguata da inserire nell’organico del Paradiso Donna.

La contessa di Sant’Erasmo interroga Odile e Marta

La comparsa di Johnny, cugino di Delia, genera entusiasmo generale, ma non contagia la capocommessa Cipriani. Contemporaneamente, la contessa di Sant’Erasmo chiede un parere a Odile e Marta in merito all’attico proposto dal signor Barbieri. Al Paradiso delle signore, invece, si dibatte sulla collaborazione offerta da Tancredi, sebbene questa si sia rivelata vincente.

Salvatore e Ciro in affari: nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10

Il Paradiso delle signore accoglie con grande eccitazione Margherita Hack, la cui presenza innesca una chiacchierata inattesa e profonda sull’amore con Rosa. Contemporaneamente, Adelaide si muove per ispezionare l’attico destinato a lei e Marcello, con la speranza di conciliare i punti di vista diversi di Odile e Marta. Alla boutique, Johnny cattura l’attenzione di tutti, suscitando la curiosità di Irene. Infine, Salvatore e Ciro si attivano e riescono (forse) a definire la cessione di una parte delle quote della Caffetteria Amato.

La mossa di Ettore sorprende Odile

Il signor Puglisi si muove per assicurarsi un prestito e finanziare l’acquisto di una quota della Caffetteria Amato. Nel frattempo, le Veneri ricevono un invito all’Osservatorio Astronomico di Brera, ma per Caterina la sfida è ottenere il permesso di suo padre. Ispirato dall’eclissi lunare, Ettore sottopone a Umberto una proposta pubblicitaria che risulterà anche una sorpresa speciale per Odile. Quest’ultima, incerta su come affrontare la scelta della madre, cerca conforto e un parere da Rosa, che a sua volta vive un momento di profonda agitazione.

Il Paradiso delle signore 10, trame puntate 6-10 ottobre: Concetta crolla

Una pessima notizia scuote Concetta, mentre al Paradiso delle signore una piacevole sorpresa attende le Veneri. Enrico mente apertamente a Marta, condizionato dal precedente intervento su Bronzetti. L’iniziativa di Ettore incanta Odile, che cerca un maggiore contatto con il collega, ma lui la evita. Infine, Caterina rivela l’esistenza di un amore clandestino, tenuto gelosamente nascosto al padre Fulvio.