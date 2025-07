Il Paradiso delle Signore 10, arrivano un dottore, un magazziniere, una Venere e un altro personaggio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La nuova stagione de Il Paradiso delle signore ripartirà l’8 settembre 2025, salvo imprevisti, su Rai 1. In quella data, che tradizionalmente cade di lunedì, i fan della daily soap torneranno a rituffarsi nelle avventure dell’Italia degli anni ’60, scoprendo come sono proseguite le vite dei loro beniamini nel corso dell’estate. A quanto pare, ci saranno dei nuovi volti. Se alcuni di loro sono piuttosto conosciuti e sono stati annunciati tempo fa, di recente è stato fatto un nuovo nome.

Da Paolo Romano e Simone Montedoro: i volti noti che entrano nel cast della soap Il Paradiso delle Signore 10

Dai Rai 3 a Rai 1, il passo è breve. Ed ecco che nella soap Il Paradiso delle signore ci sarà un nuovo dottore, Alberto Di Meo, interpretato da Paolo Romano. Quest’ultimo, recentemente ha vestito i panni di Eugenio in Un posto al sole.

E a proposito di dottori, Enrico lascerà il posto da magazziniere per tornare a indossare nuovamente il camice. Questo significa che dietro le quinte del Paradiso saranno assunti dei nuovi dipendenti. Ed ecco allora che Fulvio Rinaldi (Simone Montedoro) farà il suo ingresso nel grande magazzino. L’uomo porterà con sé la figlia Caterina. Quest’ultima, troverà posto tra le Veneri, mentre Elvira sarà indaffarata con la maternità e Delia dovrà occuparsi delle acconciature per la nuova collezione oltre che della sua relazione con Botteri. E per quanto riguarda Rosa? A quanto pare, la giornalista farà ritorno a Milano dopo breve un periodo di assenza. Ma di recente è stato annunciato un altro ingresso…

Ufficializzato un altro ingresso al Paradiso delle signore

E non è finita. Da poche ore è stato reso noto l’arrivo di un altro personaggio, interpretato da Eugenio Macrì. Non è ancora dato sapere che ruolo interpreterà, e questa notizia è stata ufficializzata dall’agenzia dell’attore attraverso i canali social. Non è da escludere l’ipotesi che questo ragazzo possa trovare spazio come magazziniere. Nei prossimi giorni, arriveranno ulteriori aggiornamenti.