“Il palco in una stanza | Libri in scena” a Manfredonia: giovedì 16 aprile ospite Carmen Di Muro

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“Il palco in una stanza | Libri in scena” a Manfredonia: giovedì 16 aprile

presentazione de “I 12 principi dell’essenza umana” di Carmen Di Muro

Il romanzo filosofico della psicoterapeuta che svela le “chiavi” della vita

Un nuovo appuntamento dedicato alla parola, alla crescita interiore e al dialogo. L’evento, tra narrativa e pensiero psico-filosofico, animerà Manfredonia con il format “Il palco in una stanza | Libri in scena”, che torna con un incontro pensato come esperienza condivisa tra autore e pubblico. Giovedì 16 aprile alle ore 19, lo spazio di Opera Talent Aps, in via Arte del Ferro 13/B a Manfredonia, ospiterà la presentazione del libro “I 12 principi dell’essenza umana” (Edizioni Humus), il primo romanzo filosofico scritto da Carmen Di Muro, psicologa clinica, psicoterapeuta e giornalista pugliese. A guidare l’incontro con l’autrice sarà la giornalista Anna Maria Vitulano, in un dialogo che accompagnerà il pubblico dentro i temi centrali dell’opera: consapevolezza, trasformazione, identità e riconnessione tra dimensione interiore e mondo esterno.

Il libro di Carmen Di Muro si apre con una visione ampia e simbolica dell’esistenza: “Nella vastità dell’universo, dove stelle e pianeti danzano seguendo un’armonia nascosta, si cela un ordine sottile che lega il visibile all’invisibile, l’uomo alla natura, la scienza alla spiritualità”. Da questa premessa prende forma un viaggio narrativo ed analitico che conduce il lettore alla scoperta di dodici principi fondamentali dell’essenza umana. Attraverso le voci di Asher, giovane scienziato in cerca di risposte, e di Zefiro, suo nonno, custode di una saggezza ancestrale legata alla terra, l’autrice costruisce un dialogo tra due visioni solo apparentemente opposte: la razionalità scientifica e la dimensione spirituale.

Il confronto tra i due personaggi diventa il motore di un percorso di esplorazione interiore che unisce scienza di frontiera, riflessione filosofica e introspezione psicologica. Dodici tappe che si configurano come chiavi di lettura dell’esperienza umana, capaci di orientare il lettore verso una maggiore consapevolezza di sé e del proprio rapporto con la natura e con i cicli della vita. Elemento centrale dell’opera è proprio l’intreccio tra linguaggi della scienza e della spiritualità, presentati non come poli contrapposti ma come prospettive complementari: la scienza che indaga il “come”, la spiritualità che esplora il “perché”, componendo così una visione integrata dell’esistenza.

In questo quadro, il libro si propone come un invito a un cambiamento interiore profondo, una riflessione sul senso dell’identità e sulla possibilità di liberarsi da condizionamenti invisibili per riconnettersi con una dimensione più autentica del vivere.

Come scrive Carmen Di Muro nel suo volume: “Il percorso della consapevolezza ci insegna a osservare i nostri pensieri e le nostre emozioni senza identificarci completamente con essi. È come se fossimo il cielo che osserva le nuvole passare: a volte sono nuvole scure di sofferenza, altre volte sono nuvole leggere di gioia. Ma noi siamo il cielo immutabile che le contiene tutte”. L’incontro si inserisce nella filosofia de “Il palco in una stanza” – rassegna diretta da Francesca Rinaldi – che trasforma la presentazione di un libro in uno spazio vivo di confronto, dove la letteratura diventa esperienza e occasione di dialogo autentico tra autore e pubblico.

Ingresso gratuito, con prenotazione consigliata al numero telefonico prenotazioni: 3475416337.

Carmen Di Muro è psicologa clinica, psicoterapeuta e giornalista. Aperta a una visione integrata dell’essere umano nella sua inscindibile unità psiche-soma, svolge attività clinica e si occupa di formazione sulle più recenti acquisizioni scientifiche applicate ai modelli terapeutici della coscienza. Autrice di numerosi saggi e testi divulgativi, ha pubblicato: Emozionarsi. Guarire le emozioni per tornare ad amarsi (Humus Edizioni), La Scienza del Cuore. Nella saggezza Cardiaca il codice della felicità (Macro Edizioni), Light R-evolution. Nati per accogliere la vita. Le 8 dimensioni evolutive del Sé (Anima Edizioni), Spiritual Mind. Nuove prospettive di guarigione tra coscienza e fisica quantistica (Gruppo Macro), Essere è Amore. Dal Pensiero alla Materia. Viaggio Scientifico nella Pura Essenza (Gagliano Edizioni) e Anima Quantica. Nuovi orizzonti della psiche e della guarigione (Anima Edizioni). Collabora inoltre con numerose riviste scientifico-letterarie. Info: www.carmendimuro.com.