Il Mare dove non si tocca, il libro di Fabio Genovesi – Mondadori 2017

Fabio, un bimbo di sei anni, racconta la storia della sua strana famiglia, i Mancini, composta da tanti nonni, in realtà tutti fratelli di quello vero ormai scomparso, che si contendono l’unico nipote a cui vogliono insegnare a vivere, coinvolgendolo nelle loro mille attività, una più bizzarra dell’altra.

Però a me non mi ha convinto mai, la sincerità. Non ci vuole nulla a essere sinceri, basta aprire la bocca e buttare fuori tutto lo schifo che hai dentro. Apprezzavo molto di più le persone che invece, prima di darmela, questa famosa sincerità me la aggiustavano un pochino.

Le vicende sono narrate dalla prospettiva di un fanciullo che guarda alla vita con la curiosità di chi sta passando dalla fanciullezza all’adolescenza, spesso senza capire il mondo degli adulti, ma svelandone in questo modo ipocrisie e falsi miti.

Ci sono cose che sono stupende così da sole e tutte intere, e una spiegazione è già sbagliata prima di cominciare.

Dietro la scrittura infantile di Fabio bambino, però, compare spesso quella del Fabio autore, delicata e poetica come il vento che gli rubava le lacrime, o arguta come nelle numerose metafore.

L’anima di ogni persona è proprio questa qua: è la sua storia da raccontare, e più è bella e più vola fra le bocche e le orecchie e dura nel tempo. Il tuo corpo finisce in una cassa, ma la tua storia viaggia per il mondo, viaggia per sempre.

Il mare dove non si tocca è un romanzo che sa far ridere e insieme commuove, è un libro che fa riflettere, da gustare pagina dopo pagina.

È strano: aspetti sempre che qualcuno ti aiuti a imparare qualcosa, e invece impari così tanto quando sei tu che ti metti ad aiutare qualcun altro.

Con Il mare dove non si tocca Fabio Genovesi ha vinto il premio letterario Viareggio – Rèpaci narrativa 2018.

FABIO GENOVESI (Forte dei Marmi, 1974)

Scrittore di racconti, romanzi, saggi, biografie, sceneggiatore e traduttore di autori statunitensi, Fabio Genovesi nel 2015 ha vinto il Premio Strega giovani con il romanzo Chi manda le onde riuscendo anche a inserirsi nella cinquina del finalista del Premio Strega.

Collabora con numerose riviste e partecipa come opinionista in trasmissioni Rai. Dal 2019 si è dedicato anche alla narrativa per ragazzi.