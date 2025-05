[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il manfredoniano Francesco Del Garda riceverà il Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi 2025 👑

Tra i pionieri della musica house e techno in Italia, è oggi uno degli artisti più rappresentativi della scena elettronica europea. Le sue performance, rigorosamente in vinile, sono esperienze immersive dove ricerca, tecnica e passione si fondono in uno stile unico e inconfondibile.

Dagli esordi negli anni ’90 alla consacrazione internazionale, Del Garda ha saputo costruire un linguaggio musicale originale, aprendo la strada a nuove generazioni di DJ e producer. La sua versatilità e il suo approccio autentico lo rendono un esempio per chi vive la musica non solo come espressione artistica, ma come cultura.

📍 Francesco Del Garda sarà con noi sabato 5 luglio nella splendida cornice del Porto Turistico “Marina del Gargano” di Manfredonia.