[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Manfredonia ottiene pareggio d’oro ed a reti inviolate contro la Nocerina

🤍🩵🤍🩵🐬🐬💪💪

Grande prova del Manfredonia Calcio contro la corazzata Nocerina, costretta ad un pareggio in casa a reti inviolate.



Un pareggio che avrebbe potuto anche essere tramutato in una vittoria, se in alcune sortite verso la porta avversaria che hanno messo in difficoltà la retroguardia molossa, vi fosse stata maggiore precisione e tempestività nello scarico del pallone per creare superiorità numerica e migliore prospettiva per mirare il pallone efficacemente verso la porta.

Nei primi 15 minuti in campo solo il Manfredonia, con buona proprietà di palleggio e scambio tra i reparti, senza alcun timore reverenziale verso la capolista ed al cospetto di oltre 5000 spettatori. Dal 17′ comincia a dare segnali di gioco la Nocerina: Bottalico con una splendida serpentina serve Addessi, che crossa al centro con Felleca che sfiora il pallone e non ci arriva per un soffio.

Al 24’ è Favetta a provarci ma la sua conclusione si perde sul fondo, alla destra di Antonino. Al 38’ punizione insidiosa ma dalla distanza per il Manfredonia.

Coppola calcia ma la palla sbatte sulla barriera. Sulla ribattuta ci riprova, ma colpisce male e il pallone termina sul fondo. Al 42’ Nocerina vicino al goal con Felleca che salta due avversari e calcia, ma il pallone si stampa sul palo a portiere battuto.

In campo per la ripresa ed il Manfredonia al 3′ recupera palla con con Coppola che serve in profondità Metaj che non aggancia il pallone e commette fallo sul difensore di casa. Al 9’ è la Nocerina a rendersi pericolosa con Favetta che dopo una serpentina serve Cecere ma De Luca interviene provvidenzialmente. Al 24’ è ancora Coppola a creare grattacapi ai molossi.

Ripartenza in contropiede, cross al centro, ma la difesa della Nocerina interviene e devia in calcio d’angolo. Al 29′ ancora un suggerimento di Coppola per il subentrato Carbonaro, ma il suo tiro è alto sulla traversa. Al 34’ con un patatone, Antonino nega il goal vantaggio ai locali con Vono che calcia a botta sicura, trovando la splendida parata del numero uno del Manfredonia.

La Nocerina cerca di trovare il goal partita sino al termine con giocate individuali, senza impensierire più di tanto un Manfredonia ordinato che al 50′ meritatamente ottiene un punto in trasferta che vale come una vittoria e che fa morale per la prossima gara casalinga contro il Francavilla In Sinni oggi vittorioso in trasferta contro l’Ugento. Di positivo, oltre al pareggio, vanno annoverate, l’atteggiamento della squadra, concentrata dal primo all’ultimo minuto della gara.

La tenuta atletica ed infine, l’aver finalmente, terminato la gara statisticamente senza aver preso goal, sovvertendo, quindi, quel trend negativo, da troppe gare. Con l’atteggiamento mostrato in questa gara si può certamente risalire la china per il raggiungimento dell’obiettivo salvezza.



Antonio Castriotta