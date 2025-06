Il generale Vannacci a San Marco in Lamis, presenti circa 2 mila persone

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’europarlamentare e vice segretario federale della Lega Roberto Vannacci è stato ospite per un incontro pubblico a San Marco in Lamis. L’arrivo dell’onorevole, invitato dal consigliere regionale Napoleone Cera, ha radunato nella piazza cittadina un gran numero di persone. Con circa 2 mila presenze, il dibattito di Vannacci ha riscosso un notevole successo. Sebbene non siano mancate le polemiche da parte dell’Anpi, Arci e del Pd, che hanno reputato “sgradevole e sgradita” la visita del generale.

Cera ha richiesto la presenza dell’europarlamentare per inaugurare la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni regionali in Puglia. Alla serata hanno preso parte anche il senatore Roberto Marti, segretario regionale della Lega, e il deputato Rossano Sasso.

L’arrivo di Vannacci nel Gargano

Un momento atteso, che ha diviso in due l’opinione pubblica. L’arrivo del generale Vannacci suscitato il disappunto dei partiti di opposizione. Un personaggio discusso, diventato popolare grazie al suo libro “Il mondo al contrario”. Il militare, con le sue idee conservatrici, è il volto e il nome che veicola i messaggi della Lega. Vannacci è giunto nel Gargano per appoggiare la candidatura del consigliere regionale uscente Napoleone Cera nelle prossime elezioni regionali.

Circa 2 mila persone in piazza Madonna delle Grazie per stringere la mano a Roberto Vannacci

Famiglie, bambini, giovani si sono recati in piazza Madonne delle Grazie per accogliere il volto di punta della Lega. Non solo i cittadini, ma anche persone provenienti dalle altre zone della Puglia hanno ascoltato le dichiarazioni del militare. In tanti gli hanno stretto la mano in segno di riconoscenza, oltre che approvazione per le sue idee politiche.

L’europarlamentare ha parlato di politica, ma anche di economia, società e dei possibili conflitti bellici

Nel corso della serata, Vannacci è stato intervistato pubblicamente dal giornalista Micky De Finis. Con disinvoltura ha risposto alle domande sottoposte dal suo interlocutore, attirando l’applauso dei presenti. L’onorevole ha espresso la sua visione su svariati argomenti, andando anche oltre gli aspetti politici. Un dibattito in cui ha avuto modo di discutere della società attuale e del pericolo di nuovi conflitti bellici.