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Il Forum Patto Verde denuncia il fallimento totale della gestione del verde pubblico a Foggia: “Pressappochismo e oscurità. Solidarietà ai lavoratori del verde pubblico e dimissioni dell’Ass.ra Lucia Aprile”

Il Forum Patto Verde denuncia il fallimento delle politiche ambientali e della gestione del verde pubblico dell’attuale amministrazione comunale di Foggia. Dopo oltre due anni e mezzo, non si registrano miglioramenti nel patrimonio arboreo né una visione strategica per una gestione moderna, sostenibile e basata su criteri scientifici.

Emblematico è il nuovo appalto per il verde (Accordo Quadro 2026–2028), pubblicato senza il presupposto fondamentale: il Piano del Verde, strumento indispensabile per pianificare interventi, priorità e tutele. Senza di esso, si continua ad agire in modo emergenziale e inefficiente. Il bando è stato contestato non solo dalle associazioni ambientaliste, ma anche dai sindacati e dai lavoratori del settore, che denunciano precarietà, assenza di prospettive e scelte organizzative che rischiano di peggiorare il servizio. Le mobilitazioni in corso lo dimostrano chiaramente: senza condizioni di lavoro dignitose non può esistere una gestione efficace del verde. Il Forum esprime piena solidarietà ai lavoratori, riconoscendone il ruolo centrale nella qualità dell’ambiente urbano, contratti stabili portano ad un lavoro migliore.

Persistono inoltre violazioni del Regolamento del Verde, in particolare su potature, tutela dell’avifauna e buone pratiche agronomiche, con effetti negativi sulla biodiversità.

Criticità evidenti anche negli interventi pubblici: i Campi Diomedei restano incompleti e in stato di abbandono resta il sito archeologico (motivo stesso dell’esistenza del parco), piazza Sant’Eligio non è conclusa, la nuova orbitale evidenzia gravi carenze progettuali, come l’impianto di irrigazione terminato solo un anno dopo l’inaugurazione e tante fallanze di alberi; mentre si selezionano delle piazze da riqualificare in maniera discutibile, piazze iconiche della Città come piazza Padre Pio sono abbandonate al degrado (con alberi morenti e vialetti impraticabili).

Grave infine la mancanza di trasparenza: le perizie sugli alberi vengono affidate senza rotazione, alimentando un sistema chiuso e privo di confronto in cui l’unico obiettivo sembra essere quello di “tagliare nastri” e spendere risorse pubbliche senza una reale strategia di lungo periodo. La Consulta dell’Ambiente, annunciata nel 2024, non è mai stata istituita, mentre le decisioni continuano a essere prese senza partecipazione.

Ne emerge una gestione caratterizzata da improvvisazione, opacità e assenza di visione.

Foggia merita trasparenza, competenza, pianificazione e rispetto delle regole. Per questo, il Forum Patto Verde chiede un deciso cambio di rotta, una profonda revisione delle politiche ambientali e le dimissioni dell’Assessora all’Ambiente Lucia Aprile.