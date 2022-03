Il Foggia non si ferma più: altra cinquina e quarta vittoria consecutiva

CINQUINA ROSSONERA e quarta vittoria consecutiva.

Secondo tempo straordinario dei ragazzi di Mister #Zeman

FOGGIA: Dalmasso; Rizzo (46’ Martino), Sciacca, Di Pasquale, Garattoni (46’ Nicolao); Rocca (46’ Garofalo), Petermann, Di Paolantonio (82’ Gallo); Ferrante, Curcio, Merola (82’ Turchetta).

ALL.: Zdenek Zeman

CAMPOBASSO: Raccichini; Fabriani (78’ Sbardella), Menna, Dalmazzi, Pace (78’ Merkaj); Tenkorang, Persia (70’ Vanzan), Bontà; Candellori; Liguori (70’ Bolsius), Rossetti (61’ Emmausso).

ALL.: Mirko Cudini

ARBITRO: Andrea Ancora di Roma 1.

Assistenti: Regattieri di Finale Emilia e Iacovacci di Latina. Quarto ufficiale Maranesi di Ciampino.

MARCATORI: 3’ e 46’ Merola, 18’ Bontà (C), 45’ Rossetti (C), 64’ Sciacca, 87’ Garofalo, 95’ Curcio.

Note: ammoniti Di Pasquale (F). Presenti circa 5mila spettatori di cui 400 da Campobasso.