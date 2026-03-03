Politica Manfredonia

Il Consiglio Comunale di Manfredonia ha approvato il Bilancio di previsione 2026–2028 e la Nota di aggiornamento al DUP

Comunicato Stampa3 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Consiglio Comunale di Manfredonia ha approvato il Bilancio di previsione 2026–2028 e la Nota di aggiornamento al DUP: un passaggio fondamentale per il futuro della città.

Il bilancio 2026 prevede una spesa complessiva di 186 milioni di euro e rispetta pienamente tutti gli equilibri finanziari. In una fase segnata negli anni scorsi dal Piano di riequilibrio, questo risultato conferma una gestione più solida e responsabile dei conti pubblici. Il risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2025 è pari a 91,9 milioni di euro, con accantonamenti e fondi vincolati che testimoniano un’impostazione prudente e trasparente.

💬 L’Assessora al Bilancio Cecilia Simone dichiara «Non è solo un documento tecnico, ma la dimostrazione che la stabilità finanziaria è diventata una condizione strutturale. Abbiamo scelto prudenza, trasparenza e responsabilità».

Sul piano delle politiche pubbliche, il bilancio destina risorse importanti ai settori strategici:

✔️ quasi 17 milioni per politiche sociali

✔️ oltre 6 milioni per istruzione e diritto allo studio

✔️ circa 14,7 milioni per ambiente e tutela del territorio

✔️ investimenti per mobilità, sviluppo economico ed energia

➡ Conti in equilibrio, risorse mirate e una programmazione orientata al bene comune: la stabilità finanziaria diventa la base per costruire sviluppo, coesione e opportunità per Manfredonia

Comunicato Stampa3 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©