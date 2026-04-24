Il cardinale Parolin presiederà la solenne Concelebrazione Eucaristica per il 70esimo anniversario di Casa Sollievo della Sofferenza
Il cardinale Parolin presiederà la solenne Concelebrazione Eucaristica per il 70esimo anniversario di Casa Sollievo della Sofferenza
Alle 9.30, dalla Chiesa di San Pio, partirà il corteo processionale con l’urna della venerata reliquia del corpo del Santo, che si dirigerà verso il Pronao dell’Ospedale
Sarà il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, a presiedere, martedì 5 maggio, le celebrazioni per il 70esimo anniversario dell’inaugurazione di Casa Sollievo della Sofferenza, l’Ospedale fortemente voluto e fondato da San Pio da Pietrelcina a San Giovanni Rotondo (FG).
Il programma della giornata si aprirà alle ore 9.30 dalla Chiesa di San Pio da Pietrelcina. Dal sagrato – accompagnato dai Frati Minori Cappuccini, dal personale dell’Ospedale, dai Gruppi di Preghiera di Padre Pio e dai fedeli ‒ partirà il corteo con l’urna della venerata reliquia del corpo di San Pio da Pietrelcina, che si dirigerà in processione verso il Pronao di Casa Sollievo della Sofferenza.
Qui, alle ore 11.00, dallo stesso punto esatto dal quale, 70 anni prima, Padre Pio lesse il discorso inaugurale e venne celebrata la Santa Messa, il segretario di Stato Pietro Parolin presiederà la solenne Concelebrazione Eucaristica che sarà animata dal Coro Sant’Agnese in piazza Navona, diretto dal Maestro Paolo Teodori.
Per questioni di sicurezza, per partecipare alla Concelebrazione Eucaristica è necessario richiedere e ritirare gratuitamente il pass contattando il Centro Gruppi di Preghiera di Padre Pio (Viale Cappuccini 172, San Giovanni Rotondo, tel. 0882.410486 / 0882.410252 – WhatsApp 344.1115695 – centrogruppidipreghiera@operapadrepio.it).
La Concelebrazione Eucaristica sarà trasmessa in diretta televisiva su Padre Pio TV, visibile sui canali 145 del digitale terrestre, 452 di Tivù-Sat e 852 di Sky.