Il 20/11/2021 in occasione di BOOKCITY Milano, doppia presentazione per Stefano Sacchi.

Due sono infatti i volumi che l’autore di Modaterapia (Salani) e del recente Evoluxion (FrancoAngeli) presenta al festival del libro di Milano

La location è l’istituto Rafles di Via Vittor Pisani ,16 alle 12.30

I due testi sono LA FENICE E IL CAMALEONTE NELLA MODA E NEL DESIGN, RECYCLING E UPCYCLING che affronta il riuso in ambito strategico sia come riutilizzo di materiali che come conversione creativa di articoli esistenti, citando numerosi casi concreti ed esempi nel fashion e nel design e IL SOGNO NEL CASSETTO, scritto con HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA.

Questo secondo volume è una guida al vintage che partendo da un’analisi delle diverse decadi del secolo scorso (anni 50/60/70/80/90) esegue anche un’analisi merceologica di tessuti e accessori per potersi avvicinare con qualche strumento tecnico al vintage; completa la trattazione una discussione sulla circolarità e sull’anima slow del vintage attraverso la specifica attività di HUMANA PEOPLE TO PEOPLE realizzata nei negozi HUMANA VINTAGE.

Interverranno con l’autore: Alex Albini, CEO di Idee brand Platform e artefice di Sustainable Brand Platform, piattaforma riconosciuta dall’ONU che attribuisce un rating a brand emergenti ed affermati attraverso un algoritmo i cui risultati sono trattati con la tecnologia blockchain per assicurare veridicità e trasparenza, Domiziana Giordano, attrice protagonista di film internazionali e artista contemporanea, Marina Spadafora, stilista , scrittrice e rappresentante della moda etica nel mondo, Luca Gilardi e Stefania Tiozzo di HUMANA che hanno contribuito alla stesura del testo per la parte riguardante il caso specifico e Cecilia Cottafavi, influencer, scrittrice e appassionata di vintage con il suo blog seguitissimo Maertens Milano.





La prenotazione è gratuita e va fatta al seguente link

https://bookcitymilano.it/eventi/2021/perche-ci-piacciono-cosi-tanto-gli-oggetti-o-gli-abiti-del-passato-come-riconoscere-il-loro-valore-tutte-le-soluzioni-riusaarli-o-trasformarli