If you love come e quando finisce la serie tv di Canale 5? Tutto sull’incredibile finale

If you love continua il suo incredibile successo sui teleschermi di Canale 5. La serie tv turca che ha debuttato solo da un mese ha registrato ascolti importanti in Italia. Nonostante il grande successo, le vicende di Leyla e Ates hanno una durata limita. Secondo quanto trapelato in rete, la puntata finale della dizi turca è prevista per domenica 31 agosto. If you love infatti andrà in onda anche di sabato 30 e domenica 31 agosto a partire dalle ore 14.30 su Canale 5. Ma cosa succederà nel finale della serie tv? Le anticipazioni raccontano che Ates e Leyla decideranno di sposarsi per ottenere la tutela dei bambini, rimasti orfani dopo la morte dei genitori. Sarà qii che l’imprenditore stupirà tutti quando rivelerà che sua moglie è una truffatrice. La sposa sconvolta scapperà dalla cerimonia.

If you love anticipazioni: Ates ottiene la custodia dei bambini

Le anticipazioni di If you love riguardanti il finale della serie tv previsto per il 31 agosto rivelano che il destino porterà Ates e Leyla a riavvicinarsi. Fusun denuncerà ai servizi sociali che i bambini stanno soffrendo per i continui litigi di Ates con Leyla. I due, a questo punto, prometteranno di migliorare il loro rapporto per poi recarsi in vacanza coi bambini. In quell’occasione, i due protagonisti si riavvicineranno sempre di più. Il protagonista farà il suo arrivo all’udienza per l’affido dei fratellini dopo aver rinunciato a partire per la Spagna. Ates riuscirà a convincere il giudice a dargli la custodia dei tre bambini. La dizi turca terminerà con una festa organizzata per recuperare l’armonia famigliare. Ates, Leyla ed i bambini si scopriranno finalmente uniti.