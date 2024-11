Iannacone saluta Manfredonia: “Sono orgoglioso di far parte di questo cartellone che avvicina la cultura a tutti”



Domani, al Teatro “Lucio Dalla” di Manfredonia nell’ambito della stagione “EreTICA“, è atteso Domenico Iannacone, giornalista e conduttore televisivo, per “La cura dello sguardo”, una conversazione scenica con Felice Sblendorio sul potere delle storie, del racconto e dello sguardo.

Iannacone, in attesa di arrivare in città, ha scritto sui suoi social questo invito personale: «Amici pugliesi, vi ricordo l’appuntamento di domani, venerdì 29 novembre, al Teatro Lucio Dalla di Manfredonia. Alle ore 20.30 salirò sul palco per una conversazione scenica con il giornalista Felice Sblendorio, nell’ambito di “EreTICA”, la nuova stagione di prosa curata da Bottega degli Apocrifi per la città di Manfredonia. Con “La cura dello sguardo” condividerò il mio percorso, fatto di ascolto, ricerca e rispetto per le vite degli altri. Racconterò come le storie di chi vive ai margini, quelle più invisibili, possano rivelare le contraddizioni e le fragilità della nostra società, diventando uno specchio per guardare noi stessi in profondità. “EreTICA”, non è solo una stagione teatrale: è un viaggio che unisce tradizione e innovazione, etica ed eresia, offrendo al pubblico strumenti per interrogarsi e riflettere. Sono orgoglioso di far parte di un cartellone che, con sensibilità e impegno, avvicina la cultura a tutti. Vi aspetto».

“La cura dello sguardo”, ospite del TRAC – il Centro di Residenza della Regione Puglia, di cui il Comunale di Manfredonia è capofila, è un titolo fuori abbonamento. Il costo del biglietto è di 6 euro. I biglietti possono essere acquistati anche su Vivaticket.