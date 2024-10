I Tarantula Garganica in concerto domenica a Bovino

A BOVINO I TARANTULA GARGANICA. DOMENICA 13 OTTOBRE PER IL VMF CONCERTO IN PIAZZA DUOMO

Le tarantelle del Gargano al Vibinum Music Fest, la kermesse musico-culturale organizzata dall’associazione Festival dei Monti Dauni e finanziata dal Ministero della Cultura, con il progetto PNRR “Semi nel vento” del Comune di Bovino (Fg). Ad esibirsi domenica 13 ottobre ore 21,30 nella centralissima Piazza Duomo a Bovino saranno i Tarantula Garganica, gruppo capeggiato dal maestro Peppe Totaro, che ha rappresentato nel mondo l’anima del Gargano e della Puglia con 15 tournèe internazionali. Quello di domenica sera a Bovino sarà un emozionante viaggio di scoperta all’interno dei suoni e dei canti delle tarantelle del Gargano, un altro racconto inedito, dunque, di questo meraviglioso territorio da ascoltare, ballare e ammirare.

Si tratta del quinto appuntamento del Vibinum Music Fest, che rientra tra gli appuntamenti musicali sottotitolati “Viaggio delle radici” ( il 2024 è l’Anno delle Radici per i bovinesi nel mondo), in programma domenica, in occasione della festa di San Celestino.