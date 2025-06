[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“I ricordi nel noto Lido La Sirenetta”

Manfredonia – LIDO LA SIRENETTA – era il profumo inebriante con quei pochi scalini, che ti facevano accedere sulla veranda attorniata da bar,e piccole cabine per i bagnanti .

Gli alberi di pino sovrastava l”entrata de Lido e dei tanti Lidi del Miramare splendi in estensione del litoranea sioontino – pini marittimi – poi il divertimento più puro e scanzonato. il posto che vi parlo io aveva un classico terrazzo per questo distingueva du tutti altri Lidi magnifici mare, Jukebox – canzoni estive ,ricordo una famosa di Umberto Tozzi supergettonata – l’estate la vivevi addosso, e si rideva con gli amici – tra i villeggianti che facevano un rumore assordante,ma divertiti – del guardare e sognare la santa pace estiva .

Grazia terra del Lungomare Miramare ,vento dell’ umidità fissa – bagni favolosi ,acque straordinarie, passeggiate di sera con la mente libera ,in una storia che in quest’ora di mattina mi ricorda e che mi piglia, in fondo all’ anima ritornata viva.

di Claudio Castriotta