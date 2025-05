Helena Prestes e Javier Martinez, disavventura a Napoli: “Siamo rimasti scioccati”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più apprezzate dell’ultima edizione del Grande Fratello. I due stanno facendo sognare con la storia d’amore fatta di tanti momenti complici e di lune di miele in giro per il mondo. Dopo la partecipazione al Festival di Cannes, la modella brasiliana ha raggiunto Napoli insieme al pallavolista argentino per alcuni impegni di lavoro. Proprio nella città partenopea Helena Prestes e Javier Martinez hanno raccontato di essere rimasti vittima di una piccola disavventura. La seconda classificata del Grande Fratello ha spiegato quanto successo in un video pubblicato nel suo profilo di Tiktok, dove vanta 150 mila seguaci. Nel filmato, si vede la donna raccontare cosa ha fatto in queste ore in questo modo: “Siamo a Napoli, siamo andati in un posto meraviglioso e c’era kitesurf… c’era un vento.. queste cose mi fanno troppo felice”.

Helena Prestes e Javier Martinez assaliti dai fan a Napoli: il racconto

In un video postato su Tiktok, Helena Prestes ha raccontato alcuni retroscena della sua permanenza a Napoli. La modella brasiliana ha dichiarato: “Qui a Napoli siamo rimasti scioccati, abbiamo fatto un altro Grande fratello, occhi dappertutto, tanta gente, tante foto, siete stati carissimi”. Javier Martinez a questo punto ha preso parola, rivelando di aver fatto tappa in un noto centro commerciale campano, dove sono stati assaliti dai fan. La compagna ha aggiunto: “non possiamo più andare, sono cose che non possiamo più fare, non abbiamo fatto mezzo metro”. Nonostante questo, i due si sono detti felici di tutto l’affetto che i fan li stanno donando nella loro tappa a Napoli.