I Cesaroni fanno il botto su Canale 5: fans in lacrime per Antonello Fassari

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

I Cesaroni hanno fatto ritorno sui teleschermi di Canale 5 a distanza di oltre dieci anni. La nuova edizione della fiction ha totalizzato oltre 3 milioni di telespettatori per un totale del 22% di share, riuscendo a battere la concorrenza di Rai 1 dove andava in onda La buona stella, che ha registrato il 16% di share nonostante l’ottimo traino di Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino. La prima puntata de I Cesaroni ha suscitato reazioni diverse tra i fans. Se alcuni sono rimasti particolarmente colpiti dalla nuova trama, altri l’hanno pesantemente critica. In rete si leggono commenti del tipo: “Allora il problema fondamentale secondo me è che negli occhi comunque abbiamo la sesta stagione, quindi considerando com’era finita,ci sembra tutto scollegato” mentre un altro “quanto mancava una fiction leggera, divertente e spensierata su Canale 5, per differenziare dai soliti drammoni/polizieschi”.

I Cesaroni, Claudio Amendola ricorda Antonello Fassari

La prima puntata de I Cesaroni ha totalizzato oltre 3 milioni di telespettatori. Un ritorno col botto per la fiction con l’attore romano Claudio Amendola. Proprio quest’ultimo si è reso protagonista di un momento che ha fatto piangere i fans. Nella puntata, Giulio parla al telefono con Cesare (Antonello Fassari) al quale dichiara: “La nostra amata bottiglieria che era del padre del padre di nostro padre diventerà un ristorante Ce’. Insomma io sono contento e spero lo sarai anche tu. Ciao Ce’…che amarezza”. La produzione ha voluto ricordare l’attore scomparso poche settimane prima dell’inizio delle riprese della nuova stagione della nota fiction di Canale 5.