Affari Tuoi, De Martino “entra in scena” al posto di Herbert

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La puntata pasquale di Affari Tuoi si è aperta su Rai1 con un clima carico di attesa e si è trasformata presto in una serata tutt’altro che ordinaria. Nello Studio delle Vittorie, Stefano De Martino ha accompagnato Marina e il suo compagno in una partita intensa, segnata da emozioni continue e decisioni decisive.

Tuttavia, il vero colpo di scena è arrivato lontano dal tabellone: accanto a lui c’è stato Herbert Ballerina, ma è stato lo stesso De Martino a prendersi la scena quando, durante un passo a due con Martina, si è lasciato andare a un momento inaspettato che ha acceso lo studio e conquistato il pubblico.

Affari Tuoi, De Martino sorprende: è lui a ballare con Martina

Marina, fioraia della Basilicata, è stata la protagonista della puntata del 5 aprile: è entrata in gioco con il pacco numero 19 e accanto a lei c’è stato Brian, compagno e futuro marito. Una partita che si è caricata subito di significato, anche perché è andata in scena in un giorno particolare come la domenica di Pasqua, tra aspettative, tensione e quel pizzico di emozione in più che accompagna le occasioni speciali.

Eppure, nonostante l’atmosfera festiva, il meccanismo di Affari Tuoi è rimasto fedele a sé stesso. Ritmi, battute e dinamiche hanno seguito una formula ormai consolidata, a partire dalla presenza di Herbert Ballerina, spalla comica di Stefano De Martino, che anche questa volta si è inserito nel gioco con una delle sue trovate surreali.

Si è presentato come “studioso di tè”, ma il conduttore lo ha anticipato con una battuta fulminea che ha ribaltato tutto: “Sei un teologo”. Un gioco di parole semplice ma efficace, che ha spiazzato l’ex spalla di Maccio Capatonda e ha acceso subito le risate in studio, confermando la sintonia tra i due.

Il siparietto è scivolato via leggero, ma ha preparato il terreno a uno dei momenti più riconoscibili della puntata. È arrivato infatti il pacco Ballerina e, con esso, il consueto spazio dedicato al ballo con Martina. Solo che questa volta la scena ha cambiato tono: è partita la colonna sonora di Dirty Dancing e la coreografia ha richiamato immediatamente una delle sequenze più iconiche del cinema, quella della presa finale, tanto spettacolare quanto difficile da eseguire.

La scena è sembrata inizialmente indirizzata verso il solito finale: Herbert pronto a mettersi in gioco, Martina in movimento e il pubblico già complice di un esito più ironico che tecnico. Tutto ha seguito per qualche istante una dinamica familiare, quasi prevedibile.

Poi, nel momento decisivo, è cambiato tutto. Stefano De Martino si è inserito con naturalezza, ha preso il posto al centro dell’azione e ha chiuso lui la figura. Il gesto è stato preciso, la riuscita ha sorpreso e lo studio ha reagito d’istinto: applausi immediati e scena completamente ribaltata.

Dopo la performance con la bella Martina, Stefano si è rivolto a Herbert, dicendogli scherzosamente: “Mi devi 150 euro”.

Marina e Brian vincono 75000 euro

A chiudere la serata è arrivato anche il risultato della partita, che ha premiato il coraggio di Marina e Brian. I due hanno vinto 75mila euro grazie al pacco numero 17, a cui si sono aggiunti altri 2mila euro di bonus offerti da Gennarino, il simpatico cagnolino diventato ormai presenza fissa del programma. Una vittoria costruita passo dopo passo, rifiutando tutte le proposte del Dottore, compresa l’ultima offerta da 26mila euro, fino alla scelta finale rivelatasi vincente. I due hanno annunciato che si sposeranno tra pochi mesi.