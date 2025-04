[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Heraclea ad un passo dalla D, Casillo: “Il titolo resterà a Candela”

“Il titolo sportivo resterà a Candela” lo ha detto senza mezzi termini, in una intervista rilasciata il presidente Gennaro Casillo, figlio di Pasquale, storico presidente del Foggia.

L’Heraclea, a due giornate dal termine del campionato di Eccellenza Campana, è ad un passo dalla Serie D: “Progetto nato in ottica sociale dalla Prima Categoria: prima eravamo in dieci a vedere le partite, ora abbiamo una scuola calcio con 150 iscritti” ha dichiarato il presidente che insieme a De Vitto ha costruito uno squadrone.

E spaventano già la quarta serie italiana: “Abbiamo una organizzazione degna di un contesto professionistico e sponsor di una certa rilevanza. L’Amministrazione comunale si sta adoperando per la costruzione della tribuna ospiti per rendere lo stadio omologabile per la D”.